Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Tepe Mahallesi'nde Hakkı Korkut'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin bir odasında yangın nedeniyle hasar oluştu. - KARABÜK