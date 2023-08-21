Karabük'te Yol Verme Tartışması Kamerada

Karabük'te sürücüler arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Atatürk Bulvarı'nda seyreden otomobil ile cipin sürücüleri arasında yol verme anlaşmazlığı yaşandı. Olay sırasında cip hareket ettiği için araçtaki kadın ve çocuk düşme tehlikesi yaşadı.