Karabük'te kar yağışı ahıl çatısını çökertti: 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle üzeri çadırla kaplı ahırlar çöktü. Merkez ilçede yaşanan olayda 7 büyükbaş hayvan telef olurken, Safranbolu'da bir ahırda bulunan 15 küçükbaş hayvan ise son anda kurtarıldı.

Karabük merkez ilçeye bağlı Kahyalar köyü Çakıllar Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle üzeri çadırla kaplı bir ahır çöktü. Edinilen bilgilere göre, ahır sahibi Mustafa Çetin (37), ahırın biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktüğünü yetkililere bildirdi. Meydana gelen göçükte ahır içerisinde bulunan 7 adet büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi. İhbar üzerine ilgili kurumlara bilgi verilirken, olayın ardından AFAD ile Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Ahırda meydana gelen hasarın tespiti için çalışma yapıldı.

Öte yandan Safranbolu ilçesine bağlı Aşağıdana köyü mevkiinde de Fatih Güler'e ait ahırın çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olay sırasında ahırda bulunan 15 küçükbaş hayvanın telef olmadan kurtarıldığı bildirildi.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşları ahır ve eklentilerde biriken kar yüküne karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KARABÜK