Haberler

Karabük'te 30 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük'te 30 köy yolu ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan 109 köy yolundan 30'u, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı. Ekipler, karla mücadele için 30 iş makinesiyle sahada görev yapıyor.

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 109 köy yolundan 30'u, ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalışmaları sonucunda 30 köy yolu yeniden ulaşıma açılırken, 79 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Karla mücadele kapsamında 11 greyder, 1 kar bıçaklı kamyon, 2 yükleyici, 9 bekoloader ve 7 pick-up olmak üzere toplam 30 iş makinesiyle sahada çalışma yürütülüyor.

Kapalı köy yollarının ilçelere göre dağılımı şöyle: Merkez ilçede kapalı köy yolu bulunmazken, Eflani'de 54, Ovacık'ta 15, Safranbolu'da 5, Yenice'de 5 köy yolu ulaşıma kapalı durumda. Eskipazar ilçesinde ise kapalı köy yolu bulunmuyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
MasterChef Türkiye'nin kazananı Sergen, 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu

MasterChef Türkiye'nin kazananı belli oldu! Hem kupa hem 5 milyon TL
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu

Kucağında kanlar içinde hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu