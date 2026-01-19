Karabük'te 30 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 109 köy yolundan 30'u, ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalışmaları sonucunda 30 köy yolu yeniden ulaşıma açılırken, 79 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Karla mücadele kapsamında 11 greyder, 1 kar bıçaklı kamyon, 2 yükleyici, 9 bekoloader ve 7 pick-up olmak üzere toplam 30 iş makinesiyle sahada çalışma yürütülüyor.

Kapalı köy yollarının ilçelere göre dağılımı şöyle: Merkez ilçede kapalı köy yolu bulunmazken, Eflani'de 54, Ovacık'ta 15, Safranbolu'da 5, Yenice'de 5 köy yolu ulaşıma kapalı durumda. Eskipazar ilçesinde ise kapalı köy yolu bulunmuyor. - KARABÜK