Karabük'te Yangın Paniği: Kahyalar Köyü'nde Alevler Yükseldi

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyünde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyünden başlayarak Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyüne sıçrayan yangının ardından merkeze bağlı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi'nde de yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, güvenlik güçleri bölgede güvenlik önlemleri almaya başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye çok sayıda yangın söndürme helikopteri, arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. - KARABÜK