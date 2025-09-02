Karabük'te Yangın Paniği: Kahyalar Köyü'nde Alevler Yükseldi

Karabük'te Yangın Paniği: Kahyalar Köyü'nde Alevler Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyünde çıkan yangın, yakın köylerden başlayan alevlerin büyümesiyle güvenlik önlemleri alınmasına neden oldu. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyünde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyünden başlayarak Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyüne sıçrayan yangının ardından merkeze bağlı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi'nde de yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, güvenlik güçleri bölgede güvenlik önlemleri almaya başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye çok sayıda yangın söndürme helikopteri, arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı! İşte Brezilyalı kalecinin kazanacağı maaş

Maliyeti belli oldu! Ederson adeta servet kazanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyninde kitle tespit edilen Lara sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Beyninde kitle tespit edilen Lara son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.