Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

Karabük'ün Ovacık ilçesinde Beydini köyünde, İlyas Öğrünç'e ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü.

Olay, ilçeye bağlı Beydini köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Öğrünç isimli vatandaşa ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

