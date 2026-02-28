Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü.

Olay, ilçeye bağlı Beydini köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Öğrünç isimli vatandaşa ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı