Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti

Asya ülkesinde restoran alevlere teslim! 22 kişi hayatını kaybetti
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu
Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede

Karabük'te Yangın: 3 Kedi Telef Oldu, Kiracı Gözaltına Alındı

Karabük'te Yangın: 3 Kedi Telef Oldu, Kiracı Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir evde çıkan yangında 3 kedi yaşamını yitirirken, kiracı Mertcan B. gözaltına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te iki katlı bir evin son katında çıkan yangından 3 kedi telef olurken, kiracı ise gözaltına alındı.

Olay, Fevzi Çakmak mahallesi Merkez Efendi Sokak'taki, iki katlı bir evde binada meydana geldi. Sabah karşı meydana gelen ve alevlerin gökyüzünü aydınlattığı alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan yangının çıkış sebebi ile ilgili ekipleri inceleme başlatırken, kiracı olarak oturan Mertcan B. (25) ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınırken, ev sahibi ise yangını çıkarttığı iddiası ile kiracısından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yangın sonrası itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı evin bir odasında ise 3 kedinin ise telef olduğu tespit edilirken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.