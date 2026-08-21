Karabük'te 'Yan Bakma' Kavgası Kamerada
Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde iki kişi arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, kavgaya karışan iki kişiyi ifadeleri için karakola götürdü ve adli işlem başlatıldı.
Karabük'te iki kişi arasında "yan bakma" meselesi nedeniyle çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında "yan bakma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı.
Kavgayı gören çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan 2 kişiyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Taraflar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.