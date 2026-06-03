Haberler

Karabük'te 331 sentetik hap ele geçirildi

Karabük'te 331 sentetik hap ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 331 sentetik hap, skunk ve metamfetamin ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında sentetik ecza, skunk ve metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde icra edilen 4 ayrı faaliyette, 7 şahsın üzerinde, iş yerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 331 adet sentetik hap, 7 gram skunk esrar, 8 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 adet cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek isim isim açıkladı! 140 yeni mahkeme kuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar

Bir kamyonet dolusu sokak köpeğini bıraktıkları yere bakın

Bölüm başkanı 'Diplomanızı vermiyorum' dedi, salon karıştı

Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
İştah kabartan ayrılık! Dusan Vlahovic Juventus'a veda ediyor

Süper Lig devlerinin istediği oldu!

Kuşadası'nın Tülüşahları çiçek açtı; koparmanın cezası 699 bin 245 lira

Güzelliğine kanmayın! Koparırsanız servet değerinde ceza ödersiniz
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu