Haberler

Karabük'te uyuşturucu operasyonularında 11 kişi yakalandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonularında 11 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 11 şüpheli yakalandı. 1-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda, 53 gram reçine esrar ve yüzlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karabük'te son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından 1-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 7 pakete sarılı halde toplam 53,71 gram reçine esrar, 1.148 adet sentetik ecza hap, 2 adet 3x0,5 santimetre boyutlarında peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ile içime hazır 2 adet sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyonlar gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i hakkında işlem yapılırken mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Yeni Aydın Valisi Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi

Yeni valiyi karşılama töreninde protokol krizi
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı