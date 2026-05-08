Karabük'te uyuşturucu operasyonularında 11 kişi yakalandı

Karabük'te son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından 1-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 7 pakete sarılı halde toplam 53,71 gram reçine esrar, 1.148 adet sentetik ecza hap, 2 adet 3x0,5 santimetre boyutlarında peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ile içime hazır 2 adet sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyonlar gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i hakkında işlem yapılırken mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı