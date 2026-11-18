Karabük'te tütün kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük'te tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. KOM ekiplerinin operasyonunda 1 tütün sarma makinesi, 4 bin dondurulmuş makaron, 7 kg açık kıyılmış tütün ve 4 bin 600 gram bandrollü tütün ele geçirildi.
Karabük'te tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 adet tütün sarma makinesi, 4 bin adet dondurulmuş makaron, 7 kilogram açık kıyılmış tütün, 4 bin 600 gram bandrollü tütün ve bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı