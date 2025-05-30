Karabük'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen araç, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılara sebep oldu.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eskipazar ilçesi Tamuşlar köyü yolunda meydana geldi. A.T. idaresindeki 06 CYZ 886 plakalı otomobil, Karabük istikametinden Tamuşlar köyüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere kenarına devrildi. Kazada araç ters döndü.

Araçta bulunan sürücü A.T. ile birlikte eşi Z.T., çocukları N.T. (13) ve A.T. (10) ile kayınvalidesi M.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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