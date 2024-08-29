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Karabük'te Ters Yönde Giden Araç Trafiği Tehlikeye Attı

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ters yönde giden hafif ticari araç, trafiği tehlikeye düşürdü. Şans eseri kaza olmadan ilerleyen araç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşüren hafif ticari aracın sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Eskipazar-Gerede karayolu Söğütlü Çeşme mevkisinde ters yönden hızla giden hafif ticari aracın sürücüsü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü.

Şans eseri kazaya neden olmadan ilerleyişini sürdüren hafif ticari, Ankara yönüne giden otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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