Karabük’te şoke eden kaza: Fren yerine gaza basınca kafeye girdi

Karabük'te otomobilini park etmeye çalışan sürücünün iddiaya göre fren yerine gaza basması sonucu araç kafeye daldı. Kazada iş yerinde oturan bir müşteri hafif yaralandı.

Kaza, 100. Yıl Mahallesi 1025 No'lu Sokak'ta bulunan bir kafe önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.O. idaresindeki 78 ACK 402 plakalı otomobil, park manevrası yaptığı sırada iddiaya göre fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkarak kafede oturan müşteri Emre Erkartal'a (34) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Emre Erkartal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı