Karabük'te Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Karabük'te seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde demir yığınına dönmekten kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Beşbinevler Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Z.A. (33) idaresindeki 78 SD 785 plakalı otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden kadın sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yaptığı müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK