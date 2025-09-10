Karabük'te Otomobil İneğe Çarptı, Hayvan Telef Oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin çarptığı inek telef oldu.

Olay, Karabük-Yenice kara yolu Hanyanı mevkiinde meydana geldi. Yasin K. idaresindeki 78 SL 896 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, inek telef oldu. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - KARABÜK