Karabük'te Otomobil İneğe Çarptı, Hayvan Telef Oldu

Karabük'te Otomobil İneğe Çarptı, Hayvan Telef Oldu
Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobilin çarptığı inek telef oldu. Olayda sürücü yara almadan kurtulurken, inek olay yerinde hayatını kaybetti.

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin çarptığı inek telef oldu.

Olay, Karabük-Yenice kara yolu Hanyanı mevkiinde meydana geldi. Yasin K. idaresindeki 78 SL 896 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, inek telef oldu. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - KARABÜK

