Karabük'te Otomobil Çarpışması: 7 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 45 SU 339 plakalı otomobil, Mermer Mahallesi mevkiinde Ş.Ç. yönetimindeki 78 AAH 888 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.D, A.T.D, Z.M.D, A.Ç. ve K.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK