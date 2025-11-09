Haberler

Karabük'te Otomobil Çarpışması: 7 Yaralı

Güncelleme:
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 7 kişi yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 45 SU 339 plakalı otomobil, Mermer Mahallesi mevkiinde Ş.Ç. yönetimindeki 78 AAH 888 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.D, A.T.D, Z.M.D, A.Ç. ve K.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
