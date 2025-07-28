Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Karabük'teki Kahyalar köyü yakınlarında akşam saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine yayılmaması için karadan ve havadan müdahale ediyor.
Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü yakınlarında da orman yangını çıktı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kahyalar köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına ilk etapta havadan müdahale edilirken, havanın kararması ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ve geniş ormanlık alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Yangını kontrol altına almak için Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye, jandarma, orman ekipleri, TOMA'lar ve AFAD ekipleri bölgede görev yapıyor. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa