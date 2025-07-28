Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Karabük'teki Kahyalar köyü yakınlarında akşam saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine yayılmaması için karadan ve havadan müdahale ediyor.

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü yakınlarında da orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kahyalar köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına ilk etapta havadan müdahale edilirken, havanın kararması ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ve geniş ormanlık alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Yangını kontrol altına almak için Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye, jandarma, orman ekipleri, TOMA'lar ve AFAD ekipleri bölgede görev yapıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu

Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
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