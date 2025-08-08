Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Arıcak köyü mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dron ile çekilen görüntüler, yangının etkili olduğu alanlarda büyük tahribat olduğunu gösteriyor.

Karabük'ün Arıcak köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören bölgeler dron ile havadan görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgedeki tahribatta ortaya çıktı.

Havadan çekilen görüntülerde, yangının etkili olduğu alanlarda ağaçların siyaha büründüğü, geniş bir alanın kül olduğu görüldü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
