Karabük'te Okul Servis Araçlarına Denetim

Karabük'te Okul Servis Araçlarına Denetim

2025-2026 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. 50 araçtan 3'üne işlem uygulandı, şoförlere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

2025-2026 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Karabük İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Denetimi yapılan 50 araçtan 3 okul servis aracına "2918 sayılı KTK'nun 75. maddesinde" belirtilen eksiklikler nedeniyle işlem yapıldı.

Servis şoförlerine; araçlarının kontrolü, yetki belgesi kontrolü, psikoteknik durumu ve bulundurulması gerekli muhteviyatlar, servis araçlarının bakım ve muayenelerinin zamanında yaptırılması, hız limitlerine ve trafik kurallarına riayet edilmesi, öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı, öğrencilerin iniş ve binişlerinde tam duraklama yapılması konularında kısa mesaj ile bilgilendirme yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
