Karabük'te Mantar Toplayan Arkadaşını Vuran Adam Ağır Yaralandı

Karabük'te Mantar Toplayan Arkadaşını Vuran Adam Ağır Yaralandı
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Karabük'te mantar toplamaya çıkan iki arkadaştan biri, diğerini yabani hayvan zannederek kazara av tüfeğiyle vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te bir kişi ormanlık alanda mantar toplarken yabani hayvan sandığı arkadaşını av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan adam tedavi altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde iki arkadaş mantar toplamaya çıktı. Olay dün akşam saatlerinde Uluyayla mevkiinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Karaman (55), ormanlık alanda mantar topladığı sırada, yine aynı bölgede bulunan Hasan Fidan'ı (66) yabani hayvan zannederek yivsiz av tüfeğiyle kazara ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Fidan, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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