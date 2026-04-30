Haberler

Karabük'te kumar operasyonu: 19 kişiye ceza, 2 kişiye adli işlem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te bir adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 19 kişiye toplam 220 bin 476 TL idari ceza uygulandı.

Karabük'te bir adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 19 kişiye toplam 220 bin 476 TL idari ceza uygulandı. Ayrıca 2 kişi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kayabaşı Mahallesi'nde bir ikamette kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Yürütülen saha faaliyetleri ve fiziki takibin ardından 27 Nisan'da söz konusu adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda kumar oynadığı belirlenen yabancı uyruklu 19 kişi suçüstü yakalanırken, şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince toplam 220 bin 476 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 kişi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Adres içerisinde yapılan aramalarda 3 deste poker kağıdı, zar çubuğu, 2 adet zar ile 170 bin 900 TL, 2 bin 850 dolar ve 400 euro olmak üzere toplam 320 bin 380 TL karşılığı paraya el konuldu.

Yetkililer, kent genelinde vatandaşların mağduriyetine neden olabilecek her türlü suçla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

