Karabük'te otomobil demir bariyere çarptı: 1 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, demir bariyere çarparak hurdaya döndü ve sürücü hafif yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda bulunan demir bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ümit K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü Ümit K. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
