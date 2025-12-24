Haberler

Kamyonet otomobile çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Safranpark Alışveriş Merkezi kavşağında meydana geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Safranpark Alışveriş Merkezi kavşağında meydana geldi. Kastamonu istikametinden Karabük yönüne seyir halinde olan M.G. yönetimindeki 54 AIE 443 plakalı kamyonet, Safranpark Alışveriş Merkezi'ne giriş yapmak için yavaşlayan ve aynı yönde sağ şeritte ilerleyen E.D. idaresindeki 37 EH 529 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü E.D. ile araçta yolcu olarak bulunan V.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

