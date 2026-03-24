Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde, bir kamyonun çarptığı yaya Mehmet Bıçaklıoğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kamyonun çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak-Karabük kara yolunda meydana gelen kazada, İ.K. yönetimindeki 78 ABK 316 plakalı kamyon, Atatürk Mahallesi Sanayi Sitesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Bıçaklıoğlu'na (42) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bıçaklıoğlu 112 Acil Sağlık ekiplerince Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü İ.K. ise nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
