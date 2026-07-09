Yayaya çarpan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı

Karabük'te kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 1 kişi yaralandı, kazanın ardından sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Berkay K. idaresindeki 34 FEF 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak o sırada kaldırımda yürüyen Mehmet Ö.'ye çarptı. Kazada yaralanan yaya, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda firari sürücünün B.K. olduğu tespit edildi. Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı