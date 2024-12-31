Karabük'te Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eflani ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken, kazıda kullanılan; birer adet kazma, çapa, balyoz, ikişer adet balta ve kovaya el konuldu. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK