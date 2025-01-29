Karabük'te Jandarma Operasyonunda Sahte Alkol Ele Geçirildi

Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda onlarca litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir şahsın ikametine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada el yapımı 10 litre etil alkol, 10.5 litre votka, 15.9 litre viski, 6 litre rakı ve 27 adet aroma verici kit ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK