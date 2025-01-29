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Karabük'te Jandarma Operasyonunda Sahte Alkol Ele Geçirildi

Karabük'te Jandarma Operasyonunda Sahte Alkol Ele Geçirildi
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Karabük'te jandarma ekipleri, bir şahsın ikametine düzenlenen operasyonda 10 litre etil alkol, 10.5 litre votka, 15.9 litre viski, 6 litre rakı ve aroma verici kitler ele geçirdi. Gözaltına alınan bir kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda onlarca litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir şahsın ikametine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada el yapımı 10 litre etil alkol, 10.5 litre votka, 15.9 litre viski, 6 litre rakı ve 27 adet aroma verici kit ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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