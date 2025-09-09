Haberler

Karabük'te İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Güncelleme:
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Eskipazar kara yolu Cumayanı köyü mevkiinde meydana geldi. Eskipazar yönüne seyreden Mehmet K.(70) idaresindeki 34 CBT 504 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yolun karşısına geçmeye çalışan Levent H. (37) idaresindeki Tofaş marka 06 DYK 534 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Ada H.(2), Demirhan H.(10), Leyla H.(33) ve Meryem D.(42) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaraların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
