Karabük'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 8 Kişi Taburcu Edildi
Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde tavuk yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvuran 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen kişiler için olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlanan 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, tavuk yedikten bir süre sonra rahatsızlanan 8 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Hastanede tedavi altına alınan 8 kişi, sağlık durumlarının iyi olması üzerine taburcu edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı