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Karabük'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 8 Kişi Taburcu Edildi

Karabük'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 8 Kişi Taburcu Edildi
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Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde tavuk yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvuran 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen kişiler için olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlanan 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tavuk yedikten bir süre sonra rahatsızlanan 8 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınan 8 kişi, sağlık durumlarının iyi olması üzerine taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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