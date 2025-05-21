Karabük'te Garajda Yangın Çıktı, İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Karabük'te Garajda Yangın Çıktı, İtfaiye Hızla Müdahale Etti
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Karabük'te Atatürk Mahallesi'nde bir evin önündeki garajda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Karabük'te bir evin önündeki garajda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin önünde bulunan garajda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek garajı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Öte yandan yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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