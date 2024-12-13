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Karabük'te Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Karabük'te Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 adrese baskın yapıldı ve 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Karabük'te 13 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin Önlenmesi" faaliyetleri çerçevesinde 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, E.Ö, E.B.D, S.S.K, M.K ve F.Y gözaltına alındı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 5 zanlı hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" kanunu çerçevesinde adli işlem yapıldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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