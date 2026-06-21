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Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada anne ile kızı yaralandı

Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada anne ile kızı yaralandı
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Karabük'te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu anne ve 10 yaşındaki kızı yaralandı.

Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada, anne ile 10 yaşındaki kızı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ergenekon Mahallesi Köprülü Sokak'ta meydana geldi. Berat C. (17) idaresindeki 78 AAY 732 plakalı otomobil ile Ali Yüksel I. yönetimindeki 34 BYT 214 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 34 BYT 214 plakalı araçta bulunan Eda I. ile kızı D.I. (10) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde 17 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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