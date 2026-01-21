Haberler

İki köye ulaşım sağlayan yol kapandı

İki köye ulaşım sağlayan yol kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük’ün Yenice ilçesinde Keyfallar ve Abdullahoğlu köylerine ulaşımı sağlayan yol, düşen kayalar nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki köye ulaşımı sağlayan yol, düşen kayalar nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı Keyfallar ve Abdullahoğlu köylerine ulaşımı sağlayan yolda, "Kavşak" olarak bilinen mevkiide kaya düşmesi meydana geldi. Olayın ardından yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanması noktasında duyuru yapıldı. Karabük yönünden gelen araçların Şenköy yolunu, Yenice ve Yortan Şirinköy istikametinden gelenlerin ise Akmanlar köyü-Kızıltopraklar yolu güzergahını kullanabilecekleri bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı

Bayrak provokasyonunun hesabı soruluyor! Bakan, son durum raporu verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama geldi

Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama var