Karabük'te Çıkan Orman Yangınına Köylüler Müdahale Etti

Karabük'ün merkeze bağlı Kabaoğlu Mahallesi Kahyalar köyünde çıkan orman yangını, yaklaşık 18 saattir devam ederken, köy sakinleri alevlerin evlerine sıçramaması için kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine köylüler, ellerine aldıkları bidon ve kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etti.

Öte yandan çok sayıda yangın söndürme helikopteri, arazöz ile itfaiye ekibinin havadan ve karadan müdahale ettiği alevler, Kabaoğlu Mahallesi'nde 3 ev ve 2 samanlığa zarar verdi.

Köylerinde su sorununa çözüm bulmak için uğraştıklarını belirten vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmek için müdahale etmeye çalıştıklarını ifade ettiler. - KARABÜK