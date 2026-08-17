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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Bin 901 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Bin 901 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda bin 901 adet sentetik ecza, 1 gram esrar ve uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda bin 901 adet sentetik ecza, esrar ve uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskipazar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkez ve Eskipazar ilçesinde iki ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 5 şüphelinin üzeri, aracı ve ikametinde yapılan aramalarda bin 901 adet sentetik ecza, 1 gram esrar ve 1 parça uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi. Ayrıca 4 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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