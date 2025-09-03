Karabük'te Bıçaklı Kavga: 3 Şahıs Tutuklandı

Karabük'te bıçaklı kavgaya karışan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Cumayanı Taşocağı'nda meydana geldi. İl Özel İdaresi'nde çalışan Tuncay Kalkancı isimli işçi, iddiaya göre kendisini amirlerine şikayet ettiği gerekçesiyle Olcay Kasımoğlu ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Kalkancı, çağırdığı yakınları S.K. ve A.G. ile birlikte Kasımoğlu'nu darbetmeye başladı. Feci şekilde darbedilen Kasımoğlu, Kalkancı'nın yakınları tarafından boynundan bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK