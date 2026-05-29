Av tüfeği kazara ateş aldı: Kuzenini vurarak öldürdü

Karabük'te av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurulan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D.(26), av tüfeğini boşalttığı sırada silahın aniden ateş alması sonucu yanında bulunan kuzeni Adem Demirel'i (23) başından vurdu. Ağır yaralanan Adem Demirel, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet av tüfeği muhafaza altına alınırken, olay şüphelisi Y.D.'nin, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı bildirildi. - KARABÜK

