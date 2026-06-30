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Aküsü biten aracı iterken canından oluyordu

Aküsü biten aracı iterken canından oluyordu
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Karabük'te aküsü biten hafif ticari aracı itmeye çalışan bir kişi, aracın aniden hareket etmesiyle duvar arasında sıkıştı. Polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te aküsü biten hafif ticari aracı itmeye çalışırken araç ile duvar arasında sıkışan kişi, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1006 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulsettar B. isimli şahıs, aküsü biten 31 ALG 890 plakalı hafif ticari aracı çalıştırmak amacıyla itmeye çalıştığı sırada aracın aniden hareket etmesi sonucu araç ile duvar arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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