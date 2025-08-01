Karabük'te Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Karabük'te iki aile arasında çıkan bıçaklı ve tekmeli kavgada 2 kişi yaralanırken, hastane önünde tarafların yakınları da birbirine girdi.

Olay, Kartaltepe Mahallesi Kılıçaslan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuşta bekleyen Aziz M. ile annesi Nazlı M., henüz bilinmeyen nedenle durağa yaklaşan köylüleri İmren G. ve oğluna saldırdı. Aziz M.'nin attığı uçan tekmeyle yere düşen İmren G.'nin oğlu ise elindeki bıçakla Nazlı M.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından bıçaklanan Nazlı M. ile başına aldığı darbelerle yaralanan İmren G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tarafların yakınları hastane Acil Servisinde karşı karşıya gelince ortam yeniden gerildi. Birbirlerini "yuva yıkmakla" suçlayan iki grup arasında arbede çıktı. Kavgaya polis ve hastane güvenlik görevlileri müdahale etti.

O anlar güvenlik kameraları ile cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK