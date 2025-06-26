Karabük'te 9,57 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Karabük'ün Eflani ilçesinde 9,57 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eflani ilçesinde icra edilen faaliyette 1 şahsın ikametinde, eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada 9,57 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK