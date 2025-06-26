Karabük'te 9,57 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Karabük'te 9,57 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi
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Eflani ilçesinde yapılan bir operasyonda, jandarma ekipleri tarafından 9,57 gram kubar esrar ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 9,57 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eflani ilçesinde icra edilen faaliyette 1 şahsın ikametinde, eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada 9,57 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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