Haberler

Karabük'te 5. kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Karabük'te 5. kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te Cevizkent TOKİ konutlarında 78 yaşındaki Ayşe Erhan, 5. kattan dengesini kaybederek düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te bir apartmanın 5. katındaki daireden düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Olay, Cevizkent TOKİ konutları C Blokta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 78 yaşındaki Ayşe Erhan, bulunduğu dairenin odasındaki pencere önünde dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Bakan Şimşek: Fitch ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

Piyasaların merakla beklediği rapora Bakan Şimşek'ten ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı
Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler