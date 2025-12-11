Karabük'te 265 sentetik ecza ele geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 265 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Safranbolu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen faaliyette Y.G. ile F.G.'nin aracında ve 2 ayrı ikamette yapılan aramada 265 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK