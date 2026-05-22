Karabük'te asayiş uygulamalarında 43 aranan şahıs yakalandı

Karabük'te polis ekiplerinin son 22 günde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalanırken, ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca kumar ve trafik denetimlerinde yüklü miktarda para cezası kesildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, motosikletli polis timleri, çarşı ve mahalle bekçileri ile sivil ve resmi ekipler tarafından 1-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında il merkezinde kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi.

Yapılan uygulama ve denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 57 adet fişek, 5,7 gram bonzai ile 2,6 gram eroin ele geçirildi.

Denetimlerde, haklarında tutuklama kararı bulunan 24 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 19 kişi olmak üzere toplam 43 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Öte yandan, "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçuna yönelik yapılan çalışmalarda 2 iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 23 kişiye ise Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 274 bin 940 TL idari para cezası uygulandı.

Şok uygulamalar ve trafik denetimlerinde çeşitli eksiklikleri bulunduğu belirlenen 26 araca, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 1 milyon 450 bin 711 TL idari para cezası kesildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
