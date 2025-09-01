Karabük-Kastamonu Kara Yolunda Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Karabük- Kastamonu kara yolunun Toprakcuma mevkiinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 45 personelle müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KARABÜK