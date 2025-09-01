Karabük-Kastamonu Kara Yolunda Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Karabük-Kastamonu Kara Yolunda Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük-Kastamonu kara yolunun Toprakcuma mevkiinde meydana gelen orman yangınına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 45 personel ile müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Karabük- Kastamonu kara yolunun Toprakcuma mevkiinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 45 personelle müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beşiktaş'tan Alexander Djiku hamlesi! Görüşmeler resmen başladı

Beşiktaş Fenerbahçe'den alıyor! İki başkan görüşmelere başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya'nın acı günü! Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü ismin acı günü! Sanat dünyası tek yürek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.