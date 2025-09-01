Karabük-Kastamonu Kara Yolunda Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Karabük-Kastamonu kara yolunun Toprakcuma mevkiinde meydana gelen orman yangınına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 45 personel ile müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa