Karabük Jandarma'ya Tablet Bilgisayar Tahsis Edildi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı'na, 112 Acil Çağrı Merkezi sistemiyle entegrasyon kapsamında kullanılmak üzere Jandarma Asayiş ve Trafik Timlerine tablet bilgisayarlar tahsis edildi.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan tablet bilgisayarlar sayesinde, Jandarma Asayiş ve Trafik Timleri sahada görev yaparken asayiş ve trafik hizmetlerine yönelik gerekli sorgulamaları anlık olarak gerçekleştirebilecek.

Tabletler ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların eş zamanlı olarak devriye ekiplerine iletilmesini sağlayarak, olaylara müdahale süresini azaltacak. Bu sistemle birlikte vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması hedefleniyor. - KARABÜK