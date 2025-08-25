Karabük Jandarma'ya Tablet Bilgisayar Tahsis Edildi

Karabük Jandarma'ya Tablet Bilgisayar Tahsis Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi sistemiyle entegrasyon kapsamında Jandarma Asayiş ve Trafik Timlerine tablet bilgisayarlar tahsis etti. Yeni sistemle birlikte ihbarlar daha hızlı bir şekilde devriye ekiplerine iletilecek, hizmet kalitesi artacak.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı'na, 112 Acil Çağrı Merkezi sistemiyle entegrasyon kapsamında kullanılmak üzere Jandarma Asayiş ve Trafik Timlerine tablet bilgisayarlar tahsis edildi.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan tablet bilgisayarlar sayesinde, Jandarma Asayiş ve Trafik Timleri sahada görev yaparken asayiş ve trafik hizmetlerine yönelik gerekli sorgulamaları anlık olarak gerçekleştirebilecek.

Tabletler ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların eş zamanlı olarak devriye ekiplerine iletilmesini sağlayarak, olaylara müdahale süresini azaltacak. Bu sistemle birlikte vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması hedefleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında sistem sil baştan değişiyor

Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında sistem sil baştan değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.