Karabük Hastane Otoparkında Araç Yangını

Karabük Hastane Otoparkında Araç Yangını
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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki kapalı otoparkta, bir aracın motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Karabük'te hastane bahçesindeki kapalı otoparkta bir araç alev aldı. Alevler diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki kapalı otoparkta Recep E.'ye ait 78 BA 912 plakalı otomobil motor kısmından alev aldı.

Durumun fark edilmesi üzerine otoparktaki yangın vanalarındaki hortumlarla yanan araca müdahale edildi. Zaman zaman küçük çaplı patlamaların yaşandığı olayda, ihbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın otoparktaki diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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