Burdur'da karda mahsur kalanlar kurtarıldı

Burdur'un Gölhisar ve Çavdır ilçelerinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gölhisar ve Çavdır ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşların mahsur kaldığına dair ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden 2 araç 6 personel, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 3 araç 8 personel, İl Özel İdaresi'nden 1 araç 2 personel ve Gölhisar İtfaiye Müdürlüğü'nden 1 araç 2 personelin katıldığı kurtarma çalışmalarında Gölhisar Böğrüdelik Piknik Alanı'nda araç içerisinde mahsur kalan 1 kişiye ulaşıldı. Çavdır Çomaklı Beli mevkisinde ise kar nedeniyle kapanan yol ekipler tarafından açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı. - BURDUR