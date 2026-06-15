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Kapıkule yolundaki feci kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kapıkule yolundaki feci kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
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Edirne Kapıkule yolunda tır ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti, diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Edirne Kapıkule yolunda tır ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan SUV araç sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Kapıkule-Edirne kara yolu Eskikadın köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 41 AFK 557 plakalı tırın kavşakta dönüş yaptığı sırada, hızlı tren inşaatında çalışanların bulunduğu M.U., yönetimindeki 06 EZL 540 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle SUV tipi araç kontrolden çıkarak ters döndü.

Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Muharrem Uysal'ın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavşakta dönüş yapan tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı ve aracın savrularak ters döndüğü görüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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