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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 40 Cep Telefonu Kaçakçılığı Engellendi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 40 Cep Telefonu Kaçakçılığı Engellendi
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Edirne'de bir şahıs, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaparken beline sarılmış 40 adet cep telefonu ile yakalandı. Gümrük ekipleri, kaçakçılıkla ilgili soruşturma başlattı.

Edirne'de bir şahıs, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaparken beline sarılmış 40 adet cep telefonu ile yakalandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan bir şahsın beline sarılı özel olarak hazırlanmış korse içerisinde 40 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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